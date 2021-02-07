محافظ طولكرم يجتمع مع لجنة الطوارئ للحد من تفشي فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

اجتمع محافظ طولكرم، عصام أبو بكر في دار المحافظة مع لجنة الطوارئ للحد من تفشي فيروس (كورونا)، وذلك خلال اللقاء الدوري بمشاركة جميع الأعضاء والجهات المختصة ذات العلاقة.



وشدد أبو بكر على أهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية وإجراءات السلامة العامة للحد من تفشي هذا الوباء، مشيداً بجهود لجنة الطوارئ، والمؤسسة الأمنية، وإقليم حركة فتح بطولكرم وفصائل العمل الوطني والبلديات والمجالس المحلية وجميع الجهات المختصة ذات العلاقة.



وتخلل الجلسة تقديم شرح عن الحالة الوبائية والوضع الصحي على مستوى المحافظة، من حيث عدد الإصابات، والحالات النشطة، ومواصلة جهود الطواقم الطبية للحد من تفشي الوباء.



فيما تحدث أعضاء لجنة الطوارئ كل حسب اختصاصه عن الجهود والعمل المستمر في مواجهة فيروس (كورونا)، مع التأكيد على أهمية الوعي المجتمعي والتزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة والوقاية من الفيروس.