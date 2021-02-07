نقابة الصحفيين تطالب بمحاسبة مدير عام بلدية بيت ساحور

نقابة الصحفيين - شعار

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت نقابة الصحفيين قيام مدير عام بلدية بيت ساحور، بانتهاك حرمة راديو بيت لحم 2000، والتهجم على الزميلات والزملاء العاملين، وتهديد مديره جورج قنواتي، ومالكه يوسف الشوملي والإساءة لهما باستخدام الفاظ سوقية ونابية.



واعتبرت النقابة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن ذلك يمثل اعتداءً مرفوضاً ومداناً على الكل الصحفي واساءة جمعية للصحفيين ووسائل الاعلام، وان تنفيذه من قبل موظف رسمي وأثناء ساعات عمله في البلدية، يعتبر عملاً بلطجياً يوجب محاسبته ومعاقبته، وتقديم اعتذار واضح للاذاعة والعاملين فيها.



واشارت النقابة الى انها تقدمت صباح اليوم بشكوى رسمية لوزارة الحكم المحلي، باعتبارها مرجعية للبلديات، مطالبة اياها بتحمل مسؤوليتها واخذ دورها في معالجة القضية بما يستجيب لمطلب النقابة والزملاء العاملين في الاذاعة.