شؤون فلسطينية

النائب العام يلتقي وفداً من بلدية الخليل

النائب العام يلتقي وفداً من بلدية الخليل
رام الله - دنيا الوطن
التقى النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأحد، في مكتبه، رئيس بلدية الخليل، أ. تيسير أبو سنينة، والوفد المرافق له، بحضور رئيس المكتب الفني الأستاذ علاء، وذلك بهدف بحث سُبل تعزيز التعاون مع بلدية الخليل في سبيل خدمة المواطنين.

وقد ناقش اللقاء، العديد من المواضيع المتعلقة بتمثيل النيابة العامة في قضايا الهيئات المحلية، وإنجاز تلك الملفات المنظورة أمام محكمة الهيئات المحلية، كما تم بحث سبل تقديم الدعم القانوني اللازم في مواجهة سرقات التيار الكهربائي المتكرر في محافظة الخليل، ومناقشة عدد من الإجراءات القانونية الواجبة الإتباع بهدف الحد من هذه السرقات، وملاحقة مرتكبيها بما يحقق المصلحة العامة.

من جانبه، أبدى النائب العام، استعداده للتعاون والتواصل المستمر مع بلدية الخليل، لتوفير الأمن والأمان للمواطنين في المحافظة، وضمان تطبيق سيادة القانون، مشيراً إلى أن نيابة الخليل، تضع كافة إمكانياتها في خدمة أهالي مدينة الخليل.

بدوره شكر رئيس بلدية الخليل، النائب العام على حسن الاستقبال، مهيباً بدور النيابة العامة المستمر بتحقيق العدالة وفقاً لأحكام القانون، وجهودها المبذولة في تعزيز سيادة القانون، بما يضمن مصلحة الوطن والمواطن.

أخبار ذات صلة

لمحاربة الأنفاق.. الاحتلال يعلن اكتمال بناء الجدار على حدود غزة

لمحاربة الأنفاق.. الاحتلال يعلن اكتمال بناء الجدار على حدود غزة

مصرع طفل غرقا ببركة مياه في مدينة الخليل

مصرع طفل غرقا ببركة مياه في مدينة الخليل

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة هتك العرض

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة هتك العرض

محكمة &#34;بداية رفح&#34; تحكم بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً في قضية قتل

محكمة "بداية رفح" تحكم بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً في قضية قتل

&#34;الاتصالات&#34; تطلق المرحلة الأولى من مشروع الترميز البريدي

"الاتصالات" تطلق المرحلة الأولى من مشروع الترميز البريدي

محافظ طولكرم يجتمع مع لجنة الطوارئ للحد من تفشي فيروس (كورونا)

محافظ طولكرم يجتمع مع لجنة الطوارئ للحد من تفشي فيروس (كورونا)

نقابة الصحفيين تطالب بمحاسبة مدير عام بلدية بيت ساحور

نقابة الصحفيين تطالب بمحاسبة مدير عام بلدية بيت ساحور

لجنة الانتخابات: 2.34 مليون فلسطيني مسجل للانتخابات 2021 حتى مساء أمس

لجنة الانتخابات: 2.34 مليون فلسطيني مسجل للانتخابات 2021 حتى مساء أمس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مصرع طفل غرقا ببركة مياه في مدينة الخليل

مصرع طفل غرقا ببركة مياه في مدينة الخليل

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة هتك العرض

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة هتك العرض

&#34;الاتصالات&#34; تطلق المرحلة الأولى من مشروع الترميز البريدي

"الاتصالات" تطلق المرحلة الأولى من مشروع الترميز البريدي

محافظ طولكرم يجتمع مع لجنة الطوارئ للحد من تفشي فيروس (كورونا)

محافظ طولكرم يجتمع مع لجنة الطوارئ للحد من تفشي فيروس (كورونا)

نقابة الصحفيين تطالب بمحاسبة مدير عام بلدية بيت ساحور

نقابة الصحفيين تطالب بمحاسبة مدير عام بلدية بيت ساحور

النائب العام يلتقي وفداً من بلدية الخليل

النائب العام يلتقي وفداً من بلدية الخليل

القدس: قوات الاحتلال تعتقل مقدسياً قرب مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

القدس: قوات الاحتلال تعتقل مقدسياً قرب مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

توقيع مذكرة تفاهم حول الحريات الانتخابية لدعم العملية الانتخابية والرقابة الشاملة عليها

توقيع مذكرة تفاهم حول الحريات الانتخابية لدعم العملية الانتخابية والرقابة الشاملة عليها

منوعات

بعقوبة تصل لـ25 مليون جنيه.. القضاء المصري يستدعي محمد رمضان

بعقوبة تصل لـ25 مليون جنيه.. القضاء المصري يستدعي محمد رمضان

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن سر &#34;شنب&#34; أشرف عبد الباقي

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن سر "شنب" أشرف عبد الباقي

نزار الفارس يقاضي رانيا يوسف بتهمة التشهير

نزار الفارس يقاضي رانيا يوسف بتهمة التشهير

شاهد: فتاة صينية تقلد عادل إمام في مقطع طريف

شاهد: فتاة صينية تقلد عادل إمام في مقطع طريف

شاهد: محمد عساف يعلن عن مشروعه الجديد.. فما هو ؟

شاهد: محمد عساف يعلن عن مشروعه الجديد.. فما هو ؟

شاهد: أحمد فهمي يثير الجدل بوجه ملطخ بالدماء

شاهد: أحمد فهمي يثير الجدل بوجه ملطخ بالدماء

ما المفاجأة التي أحضرتها زوجة أحمد السقا بعد وفاة والدها ؟

ما المفاجأة التي أحضرتها زوجة أحمد السقا بعد وفاة والدها ؟

عمرو دياب يتصدر ترند على السوشيال ميديا بسبب هذه الصورة

عمرو دياب يتصدر ترند على السوشيال ميديا بسبب هذه الصورة

نادين الراسي لضرتها &#34;عمري ما شفت متلك&#34;.. فما القصة ؟

نادين الراسي لضرتها "عمري ما شفت متلك".. فما القصة ؟

طبيب حورية فرغلي يلغي عمليتها بعد إكتشاف هذا الشيء بها

طبيب حورية فرغلي يلغي عمليتها بعد إكتشاف هذا الشيء بها

عربي

السودان: سد النهضة تهديد لأمن 20 مليون من مواطنينا

السودان: سد النهضة تهديد لأمن 20 مليون من مواطنينا

مصر.. القبض على نجل رجل الأعمال صفوان ثابت

مصر.. القبض على نجل رجل الأعمال صفوان ثابت

السيسي: ثورة 25 يناير لم تنته حتى الآن

السيسي: ثورة 25 يناير لم تنته حتى الآن

السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون