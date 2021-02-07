النائب العام يلتقي وفداً من بلدية الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

التقى النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأحد، في مكتبه، رئيس بلدية الخليل، أ. تيسير أبو سنينة، والوفد المرافق له، بحضور رئيس المكتب الفني الأستاذ علاء، وذلك بهدف بحث سُبل تعزيز التعاون مع بلدية الخليل في سبيل خدمة المواطنين.



وقد ناقش اللقاء، العديد من المواضيع المتعلقة بتمثيل النيابة العامة في قضايا الهيئات المحلية، وإنجاز تلك الملفات المنظورة أمام محكمة الهيئات المحلية، كما تم بحث سبل تقديم الدعم القانوني اللازم في مواجهة سرقات التيار الكهربائي المتكرر في محافظة الخليل، ومناقشة عدد من الإجراءات القانونية الواجبة الإتباع بهدف الحد من هذه السرقات، وملاحقة مرتكبيها بما يحقق المصلحة العامة.



من جانبه، أبدى النائب العام، استعداده للتعاون والتواصل المستمر مع بلدية الخليل، لتوفير الأمن والأمان للمواطنين في المحافظة، وضمان تطبيق سيادة القانون، مشيراً إلى أن نيابة الخليل، تضع كافة إمكانياتها في خدمة أهالي مدينة الخليل.



بدوره شكر رئيس بلدية الخليل، النائب العام على حسن الاستقبال، مهيباً بدور النيابة العامة المستمر بتحقيق العدالة وفقاً لأحكام القانون، وجهودها المبذولة في تعزيز سيادة القانون، بما يضمن مصلحة الوطن والمواطن.