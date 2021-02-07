لجنة الانتخابات: 2.34 مليون فلسطيني مسجل للانتخابات 2021 حتى مساء أمس



وأوضحت اللجنة في تصريح نشرته عبر موقعها الالكتروني، بأن نسبة المسجلين للانتخابات بلغت 83.5%، من مجموع أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2.8 مليون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للاحصاء.



يذكر أن عملية التسجيل الالكتروني متاحة للجمهور من خلال موقع اللجنة الالكتروني (www.elections.ps)، وبإمكان أي مواطن أو مواطنة بلغ 17 عاماً فأكثر ويحمل هوية فلسطينية ولم يسجل من قبل، أن يبادر إلى تسجيل نفسه الكترونياً قبل نهاية فترة التسجيل مساء 16 من الشهر الجاري.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية ارتفاع عدد المسجلين للانتخابات الفلسطينية 2021، ليبلغ 2.34 مليون مواطن ومواطنة، حتى مساء مساء السبت.