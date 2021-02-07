القدس: قوات الاحتلال تعتقل مقدسياً قرب مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المواطن المقدسي نظام أبو رموز (39 عاماً) من سكان بلدة سلوان، خلال تواجده قرب مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.



وأفاد جواد أبو رموز، بأن سلطات الاحتلال، كانت سلمت شقيقه نظام في شهر آب/ أغسطس الماضي، قراراً بالإبعاد عن الأقصى ومحيطه لمدة 6 أشهر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يذكر، أن أبو رموز، تعرض للإبعاد عن المسجد الأقصى، مرات عديدة، بلغت حصيلتها نحو ثلاث سنوات.