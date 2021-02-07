قوى رام الله والبيرة: لقاءات القاهرة لتذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات واستعادة الوحدة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت القوى الوطنية الإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، على أهمية تسخير الإمكانات، والجهود بارادة سياسية ووطنية من أجل إنجاح اللقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، والعمل على تذليل كل العقبات التي تحول دون التوصل لصيغة توافقية، تفضي لإجراء الانتخابات العامة، كما جاء في المرسوم الرئاسي، باعتبارها استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً من أجل توحيد مكونات النظام السياسي؛ لمواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال، ومجابهة مخططاته الهادفة لتكريس الأمر الواقع.



وأقرت القوى، خلال اجتماعها قبل ظهر اليوم الأحد، سلسلة من الفعاليات والأنشطة ومنها:



- الثلاثاء 9/2 الدعوة للمشاركة في الفعاليات، والاعتصامات امام مقرات الصليب الاحمر الدولي الساعة 11:00 ظهرا اسنادا للاسرى الابطال في سجون الاحتلال للمطالبة بحماتيهم، وتقديم العلاج لهم ووقف سياسات الاحتلال القمعية بحقهم



الأربعاء 10/2 الدعوة للمشاركة في الاعتصام امام ممثلية البرتغال التي تترأس الاتحاد الاروربي للدورة الحالية رفضا لقرار كوسوفو نقل سفارتها للقدس المحتلة، وللمطالبة بالتراجع عن هذه القرار سيكون الاعتصام امام سفارة البرتغال عمارة شركة ترست الساعة الثانية عشرة ظهرا .



- الجمعة12/2 يوم للتصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك، والتماس رفضا لجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق ابناء شعبنا واستباحة الارض الفلسطنية،والشوارع، ومنع حرية الحركة، والتنقل، وتصعيد الاعتداءت على المواطينين في القرى والارياف، وتدعو القوى لاعتبار يوم الجمعة يوم للتصعيد الميداني في كافة المواقع التي تشهد فعاليات اسبوعية .



- تجدد القوى ترحيبها بقرار الجنائية الدولية بالولاية الجغرافية على الاراضي الفلسطينية، وهو ما يمهد الطريق لفتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال وصولا لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا، وتدعو للاسراع في خطواتها.



- تتوجه القوى بالتهنئة للرفاق في حزب الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى 39 لاعادة التأسيس في العاشر من شباط مؤكدة على دوره النضالي الهام في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني واسهاماته الكبيرة على مدار عقود طويلة من النضال من اجل التحرر والاستقلال والوطني، والعدالة الاجتماعية.