وفد (فدا) يتوجه إلى القاهرة ويؤكد: لا خيار أمامنا إلا نجاح الحوار

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رام الله - دنيا الوطن

توجه وفد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) إلى القاهرة، اليوم، برئاسة المهندس سعدي أبو عابد، عضو المكتب السياسي، مسؤول العلاقات الوطنية، وعضوية رتيبة النتشة، عضو المكتب السياسي، وحاتم كايد، عضو اللجنة المركزية؛ للمشاركة في اللقاء الفلسطيني، المزمع عقده في القاهرة، تلبية لدعوة القيادة المصرية في مساعيها الحثيثة في دفع عجلة التوافق الفلسطيني.



وأكد أبو عابد، على ضرورة توحيد كل الجهود الفلسطينية؛ لتذليل كافة العقبات، التي قد تعيق نجاح عملية الانتخابات بكل مراتبها التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.



وأضاف رئيس وفد حزب (فدا): كان الأمل يحدونا أن نذهب للانتخابات، وقد أصبح الانقسام خلفنا، بمعنى تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولى مهمتها إجراء الانتخابات وبنجاح، لكن وقد اقتضى الأمر أن تلتقي فصائل العمل الوطني والإسلامي غداً الاثنين في القاهرة برعاية مصرية، مؤكدين على نجاح اللقاء، والعودة إلى أهلنا في الوطن والشتات، والعودة ببشرى الاتفاق والتوافق، ونحمل معاً العزم على وحدة وطنية، تدفن الانقسام وللأبد، وأن تكون صناديق الاقتراع بمثابة العملية الديمقراطية، والوجه الحضاري لشعبنا، الذي قدم الشهداء والجرحى والأسرى، وصبر على الحصار والإغلاق، وقاوم كل سياسة التهويد والاستيطان والهدم، التي لا زالت تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد أبو عابد، على موقف (فدا) الراسخ والدائم، الداعي إلى إنهاء الانقسام، وتجسيد نجاح استحقاق الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، حسب ما أجمعت عليه قرارات المجلسين الوطني والمركزي، واتفاقات الإجماع الوطني الفلسطيني.



وحيا أبو عابد، كل الجهود الشقيقة والصديقة، الداعمة باتجاه نجاح الصف الفلسطيني، وفي مقدمتها جهود الإخوة في جمهورية مصر العربية.