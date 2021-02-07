جنين: قوات الاحتلال تعتقل طفلا من برطعة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الطفل ناصر سعيد محمد كبها (15 عاما) من بلدة برطعة، جنوب غرب جنين.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل كبها أثناء عبوره الحاجز المقام على مدخل البلدة، في طريقه للمنزل.