قيادي بـ (حماس) يدعو المجتمعين في القاهرة لتذليل العقبات ورص الصفوف

وفدا حماس وفتح - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

دعا القيادي بحركة (حماس) الشيخ عبد الجبار جرار، أهالي محافظة جنين خاصة، وكل المحافظات عامة، للإسراع في حفظ حقهم في المشاركة بالانتخابات، عبر التسجيل بالسجل الإنتخابي.



وفي رسالة بعثها من داخل السجون، حث جرار الشباب والشابات على التسجيل للانتخابات للمشاركة في الانتخابات المقبلة.



وخص جرار المناطق الأقل تسجيلاً في محافظة جنين، وهي مدينة جنين، ومخيم جنين، واليامون، وسيلة الحارثية، وقباطية.



ونبه إلى أن العملية الديمقراطية، هي حق أصيل لكل مواطن تنطبق عليه الشروط؛ لاختيار من يحملون أمانة القضية، ويقودون شعبنا للصمود أمام الاحتلال حتى التحرير.



وأضاف، أن الصوت هو أمانة سنسأل عنها أمام الله، وأن شعبنا عانى لسنوات من مصادرة حقه الانتخابي، أما وقد تم تحديد مواعيد الانتخابات، فإنه لا يتخلى أحد عن حقه، ولنساهم في بناء مجتمع فلسطيني آمان، تحكمه القوانين وتسوده الطمأنينة والوحدة الوطنية.



وتمنى جرار على ممثلي الفصائل، الذين سيلتقون في القاهرة، تذليل العقبات والوصول لتوافقات وحدوية، تساهم في طمأنة المواطنين، وتخفيف التوترات الناتجة عن فترة الانقسام.