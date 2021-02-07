أسرى معتقل عسقلان يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير، أصدرته اليوم الأحد، أن أسرى معتقل (عسقلان) قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد عدوى فيروس (كورونا)، باستثناء أسير واحد رفض تلقي التطعيم.



وأوضحت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الأسرى، ينتظرون حالياً تلقي الجرعة الثانية التي من المقرر أخذها الأسبوع المقبل.



وشددت الهيئة مجدداً على ضرورة وجود لجنة طبية محايدة، تُشرف على إعطاء اللقاح للأسرى، لا سيما المرضى منهم، فمثلا بمعتقل (عسقلان) يقبع به 12 أسيراً، يعانون من أوضاع صحية صعبة، وبحاجة لمتابعة طبية لحالاتهم، وهم كل من (محمد براش، وعثمان أبو خرج، وخليل أبو عرام، وشادي أبوشخيدم ،ووائل أبو شخيدم، وممدوح عمرو، وعبد المنعم براش، وشادي موسى، وزيد يونس، وموفق العروق،وماهر العشي، وأحمد الصوفي).



وأشارت إلى أن هناك تخوفاً وقلقاً واضحاً على مصير هؤلاء الأسرى، خاصة مع التجربة التاريخية الطويلة المرتبطة بسياسات إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، والتي نفذتها على مدار العقود الماضية، ومنها استخدام أجسادهم كحقول للتجارب.



كما أن إدارة معتقلات الاحتلال، تتعمد تحويل وباء (كوفيد- 19) لأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى، فهي تحرمهم من وسائل الوقاية والسلامة العامة، عدا عن زجهم بظروف اعتقالية قاسية، تجعل من السجون بيئة خصبة لانتشار المرض، الأمر الذي أدى إلى تصاعد أعداد الإصابات بين صفوف الأسرى، والتي تجاوزت (355) إصابة منذ انتشار الوباء، أي منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي.



من الجدير ذكره، أن عدد الأسرى القابعين حالياً بمعتقل (عسقلان) 34 أسيراً.