جمعية رجال الأعمال تدعو الفصائل لطرح مشاكل غزة والشباب بقوة خلال لقاء القاهرة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

دعا علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، لطرح مشاكل وهموم سكان غزة بقوة، خلال لقاء الفصائل المقرر غداً الاثنين في القاهرة، مشدداً على أهمية تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في القطاع، لإنجاح مساري الانتخابات والمصالحة الفلسطينية.



وأكد الحايك في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن غزة وأهلها يتطلعون لأن تكون الانتخابات والمصالحة الفلسطينية القادمة، مدخلاً حقيقياً لإنهاء 14 عاماً من الحصار والانقسام، والتفشي الواسع لعشرات الأزمات الاقتصادية والانسانية، وفي مقدمتها البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي.



وشدد الحايك على ضرورة وجود دور فاعل للشباب الفلسطيني خلال المرحلة القادمة، على أن تكون مشاكله وهمومه على سلم الأولويات، مشيراً إلى أن الشباب عانوا من حالة من التغييب والتهميش خلال فترتي الحصار والانقسام، مما أنتج أكثر من 230 ألف عاطل عن العمل، وأكثر من 180 ألف خريج بدون وظائف.



وحث على ضرورة إنجاح لقاء القاهرة، لما تمثله الانتخابات والمصالحة من طوق نجاة لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.



وناشد بضرورة العمل التشاركي؛ لرفع الحصار عن غزة، لما يشكله من بارقة أمل لأكثر من 2 مليون فلسطيني، يعانون من ظروف اقتصادية واجتماعية وإنسانية مأساوية منذ 14 عاما.



وشكر الحايك جمهورية مصر العربية، على جهودها المتواصلة لترتيب البيت الداخلي، وحل المشاكل الفلسطينية، والتي تعكس الرؤية المصرية القوية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتحريك ملفاته السياسية والاقتصادية، وقطع الطريق عن المخططات الهادفة لفصل غزة عن الضفة.