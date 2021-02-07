الكيلة تعلن حصيلة إصابات ووفيات فيروس (كورونا) في فلسطين خلال 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين، اليوم الأحد، حالة 14 وفاة و824 إصابة جديدة بفيروس (كوورنا)، و528 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.





وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 93.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وتم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية، في كل من: الخليل 2، بيت لحم 1، جنين 1، ضواحي القدس 2، طوباس 1، طولكرم 1، نابلس 1، وفي قطاع غزة حالتا وفاة، وفي مدينة القدس 3 وفيات.



وأشارت، إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: أريحا والأغوار (17)، ضواحي القدس (38)، قلقيلية (15)، الخليل (66)، سلفيت (35)، نابلس (57)، طولكرم (19)، بيت لحم (29)، رام الله والبيرة (122)، طوباس (10)، جنين (20)، وفي قطاع غزة (144)، وفي مدينة القدس (252).



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: أريحا والأغوار (9)، ضواحي القدس (0)، قلقيلية (14)، الخليل (23)، سلفيت (21)، نابلس (49)، طولكرم (20)، بيت لحم (19)، رام الله والبيرة (52)، طوباس (6)، جنين (32)، وفي قطاع غزة (214)، وفي مدينة القدس (69).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 64 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطن