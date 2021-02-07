خامنئي يربط وقف انتهاكات إيران للاتفاق النووي برفع العقوبات الأميركية

علي خامنئي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي: إنه ليس لدى واشنطن والدول الأوروبية، الحق في فرض شروط على طهران للعودة للاتفاق النووي.



وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): بأن "إيران هي التي يجب أن تفرض شروطاً للعودة للاتفاق النووي لأنها نفذت كل التزاماتها بموجبه".



وشدد خامنئي على أن "طهران لن تتراجع عن خطواتها النووية إلا بعد أن ترفع واشنطن العقوبات".



وأفادت وكالة (بلومبيرغ) الأمريكية: إدارة الرئيس جو بايدن، تبحث دعم إقراض صندوق النقد الدولي لطهران، للتخفيف من تداعيات جائحة (كورونا).



وأضافت وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، بأن الإدارة الأمريكية، تبحث تخفيف عقوبات عن إيران، عرقلت وصول مساعدات لمواجهة (كورونا).



وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولين في إدارة بايدن، يعتقدون أن هذه الخطوات لها مبرراتها الإنسانية.