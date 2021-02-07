وكالة أمريكية: إدارة بايدن تبحث تخفيف عقوبات عن إيران















رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (بلومبيرغ) الأمريكية: أ، إدارة الرئيس جو بايدن، تبحث دعم إقراض صندوق النقد الدولي لطهران، للتخفيف من تداعيات جائحة (كورونا).وأضافت وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، بأن الإدارة الأمريكية، تبحث تخفيف عقوبات عن إيران، عرقلت وصول مساعدات لمواجهة (كورونا).وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولين في إدارة بايدن، يعتقدون أن هذه الخطوات لها مبرراتها الإنسانية.