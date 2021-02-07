قوات الاحتلال تعتقل طفلاً من بلدة المكبر جنوب القدس

اعتقال طفل - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلاً من بلدة المكبر، جنوب القدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، داهمت بلدة المكبر، واعتقلت الطفل يزن عرفات عبيدات، شقيق الأسير محمد عبيدات، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 18 عاماً في سجون الاحتلال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).