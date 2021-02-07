الخليل: القبض على مطلوب صادر بحقه مذكرات قضائية بتهمة القتل العمد



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، انه وخلال نقطة تفتيش للقوة المشتركـة للأجهزة الأمنية بالخليل في منطقة واد أبو اكتيلة، تم إلقاء القبض على مطلوب صادر بحقه مذكرتي احضار بتهمة القتل العمد بالاشتراك.



وأكدت الشرطة التحفظ على المطلوب وتنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحقه حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اثناء عملها مع القوة المشتركة للأجهزة الأمنية اليوم القبض على مطلوب صادر بحقه مذكرات قضائية بتهمة القتل العمد في الخليل.