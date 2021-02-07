48 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 48 مستوطنا، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، انطلاقاً من باب المغاربة.



وقال شهود عيان: إن شرطة الاحتلال، احتجزت البطاقات الشخصية لعدد من المصلين.



يذكر، أن قوات الاحتلال، أغلقت المسجد الأقصى أمام المصلين، لمدة 42 يوماً، بدعوى انتشار فيروس (كورونا) في الوقت الذي كانت تسمح فيه للمستوطنين باقتحامه.