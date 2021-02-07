حسين الشيخ: ملف "لم الشمل" موضوع وطني بالدرجة الأولى











رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة الشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، إن ملف "لم الشمل"، "بنظرنا ليس موضوعاً إنسانياً فقط، ولكنه وطني بالدرجة الأولى".وأضاف أثناء استقباله للوقفة، التي دعا إليها حراك "لم الشمل حقي" أمام مقر الهيئة العامة للشؤون المدنية: بأن "من حق الفلسطيني، أن يحصل على هوية وجواز سفر.وتابع الشيخ: "عدم الحصول على موافقات لم الشمل، هو جزء من العقوبات والإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه يجب توسيع دائرة المطالبة من خلال المؤسسات الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان.وشدد الوزير على أنه "نحن الآن مع أن تمارسوا حق الانتخاب في الانتخابات القادمة".