جنين: إصابة عامل من (اليامون) برصاص الاحتلال أثناء توجهه لمكان عمله بأراضي 48

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عامل من بلدة اليامون غرب جنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء توجهه إلى مكان عمله بأراضي عام الـ 1948.



وذكرت مصادر محلية، أن العامل خالد ناصر مرعب فريحات، أصيب بقدمه بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال النار قرب مقطع جدار الفصل العنصري، بمحاذاة بلدة برطعة جنوب غرب جنين، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).