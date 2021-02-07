غزة: موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية، بغزة، اليوم الأحد، موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين، الذين قُطعت رواتبهم.
أعلنت وزارة المالية، بغزة، اليوم الأحد، موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين، الذين قُطعت رواتبهم.
وقالت في منشور عبر صفحتها على (فيسبوك): إن الصرف سيكون غداً الاثنين، 08/02/2021 في كافة فروع بنك البريد.
وأضافت، بأن الصرف، سيكون يوم الاثنين لذوي الشهداء، والثلاثاء للجرحى والأسرى، وذلك حسب ترتيبات الصرف والآلية المتبعة في بنك البريد.
وأضافت، بأن الصرف، سيكون يوم الاثنين لذوي الشهداء، والثلاثاء للجرحى والأسرى، وذلك حسب ترتيبات الصرف والآلية المتبعة في بنك البريد.
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