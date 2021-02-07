غزة: موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم





وقالت في منشور عبر صفحتها على (فيسبوك): إن الصرف سيكون غداً الاثنين، 08/02/2021 في كافة فروع بنك البريد.



وأضافت، بأن الصرف، سيكون يوم الاثنين لذوي الشهداء، والثلاثاء للجرحى والأسرى، وذلك حسب ترتيبات الصرف والآلية المتبعة في بنك البريد.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية، بغزة، اليوم الأحد، موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين، الذين قُطعت رواتبهم.