السودان: سد النهضة تهديد لأمن 20 مليون من مواطنينا

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رام الله - دنيا الوطن

رأى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن سد النهضة الإثيوبي، يشكل تهديداً لأمن نحو 20 مليون سوداني.



ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، فقد ذكر حمدوك، أن "حل هذه القضية، يجب أن يتم في إطار القانون الدولي، خاصة وأن سد النهضة يقع على مرمى حجر من الحدود السودانية، وفي ظل ما يشكله من تهديد لأمن وسلامة أكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، بجانب الآثار الأخرى".



وأوضح حمدوك، "أن السودان يوافق على المضي قدماً لحل هذا الملف في إطار مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية"، مبيناً أنه لذلك ترى بلاده، أن الحل الذي يحافظ على مصالح الجميع، يتم في إطار القانون الدولي.