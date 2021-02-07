هنغاريا: لا نريد مهاجرين مسلمين في بلدنا
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أن بلاده لا ترغب في قدوم المهاجرين المسلمين إليها، لأنهم "يغيرون الثقافة المحلية المسيحية اليهودية"، مشددًا بالقول: "بلادي يكفيها مسلموها الحاليون".
وقال أوربان، في حوار أجرته معه مجلة (شتيرن) الألمانية: "لا نريدهم أن يأتوا إلى المجر(هنغاريا) بشكل جماهيري إلى الحد الذي قد يؤدي إلى تغيير الثقافة"، مضيفًا: "نحن نسمح بدخول المسلمين الذين يعيشون في هنغاريا، وهم قبلوا بكونهم يعيشون في بلد مسيحي يهودي ويحترمون قوانينا".
وعبر أوربان عن رفضه للمهاجرين غير النظاميين في بلاده، بالقول: لا نريد الهجرة غير النظامية، وسوف نقف في وجهها بإغلاق حدودنا الخضراء.
أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أن بلاده لا ترغب في قدوم المهاجرين المسلمين إليها، لأنهم "يغيرون الثقافة المحلية المسيحية اليهودية"، مشددًا بالقول: "بلادي يكفيها مسلموها الحاليون".
وقال أوربان، في حوار أجرته معه مجلة (شتيرن) الألمانية: "لا نريدهم أن يأتوا إلى المجر(هنغاريا) بشكل جماهيري إلى الحد الذي قد يؤدي إلى تغيير الثقافة"، مضيفًا: "نحن نسمح بدخول المسلمين الذين يعيشون في هنغاريا، وهم قبلوا بكونهم يعيشون في بلد مسيحي يهودي ويحترمون قوانينا".
وعبر أوربان عن رفضه للمهاجرين غير النظاميين في بلاده، بالقول: لا نريد الهجرة غير النظامية، وسوف نقف في وجهها بإغلاق حدودنا الخضراء.
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