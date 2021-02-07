هنغاريا: لا نريد مهاجرين مسلمين في بلدنا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أن بلاده لا ترغب في قدوم المهاجرين المسلمين إليها، لأنهم "يغيرون الثقافة المحلية المسيحية اليهودية"، مشددًا بالقول: "بلادي يكفيها مسلموها الحاليون".



وقال أوربان، في حوار أجرته معه مجلة (شتيرن) الألمانية: "لا نريدهم أن يأتوا إلى المجر(هنغاريا) بشكل جماهيري إلى الحد الذي قد يؤدي إلى تغيير الثقافة"، مضيفًا: "نحن نسمح بدخول المسلمين الذين يعيشون في هنغاريا، وهم قبلوا بكونهم يعيشون في بلد مسيحي يهودي ويحترمون قوانينا".



وعبر أوربان عن رفضه للمهاجرين غير النظاميين في بلاده، بالقول: لا نريد الهجرة غير النظامية، وسوف نقف في وجهها بإغلاق حدودنا الخضراء.