شؤون فلسطينية

الأحوال المدنية: قطاع غزة يشهد تسجيل 3391 مولودًا خلال يناير

الأحوال المدنية: قطاع غزة يشهد تسجيل 3391 مولودًا خلال يناير
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت إحصائية، صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية- الشق المدني، أن قطاع غزة شهدَ خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي 3391 مولوداً جديداً، و338 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية، أن عدد الذكور من بين المواليد بلغ 1782 مولوداً، بنسبة 52.5%، في حين بلغ عدد الإناث 1609 مولودة بواقع 47.5% .

وفي تفصيل المحافظات، أوضحت الإحصائية، أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية محافظة غزة، سجلت 1219 مولوداً، ومحافظة شمال غزة 563 مولوداً، فيما سجلت مديرية داخلية محافظة الوسطى 510 مواليد، ومديرية خانيونس 702مولود، ومديرية رفح 397 مولوداً.

الوفيات

وحول عدد الوفيات، أفادت الأحوال المدنية، أن مكاتبها في محافظات القطاع، سجلت 338 حالة وفاة، خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، من بينها 199 ذكوراً، بنسبة تُقارب 59%، فيما بلغ عدد وفيات الإناث 139 حالة وفاة، بنسبة تُقارب 41%.

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