انتشار مكثف لقوات الاحتلال في الأقصى مع انتهاء الإغلاق

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

شهدت البلدة القديمة، وساحات المسجد الأقصى وبواباته، اليوم الأحد، انتشاراً مكثفاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع انتهاء الإغلاق، الذي استمر لمدة 40 يوماً بدعوى مواجهة فيروس (كورونا).



وأفادت مصادر مقدسية، بأن ساحات الأقصى وأسواق البلدة القديمة، شهدت انتشاراً مكثفاً لقوات الاحتلال، التي أوقفت المقدسيين، ودققت في هويات البعض منهم، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وفي ذات السياق، أطلق العديد من المقدسيين، دعوات بضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى، والتواجد فيه، وقطع الطريق على الاحتلال والمستوطنين، الذين يحاولون الاستفراد فيه.



وتتزامن الدعوات بتكثيف التواجد في المسجد الأقصى، في ظل دعوات حشد ما يسمى بـ "جماعات الهيكل" لاقتحام المسجد الأقصى، عقب انتهاء الإغلاق.