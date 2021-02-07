مستوطنون يقتلعون 30 شتلة زيتون غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

اقتلع مستوطنون، اليوم الأحد، أشتال زيتون من أراضي بلدة بروقين غرب سلفيت.



وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين، اقتلعوا 30 شتلة زيتون، وأزالوا سياجاً وسرقوا زوايا حديدية من أرض، تعود للمواطن يوسف صبرة.



يذكر، أن المنطقة المستهدفة، تعرف بـ"الوادات" وتقع بين بروقين وقرية سرطة، على مقربة من مستوطنة (بروخين) التي اقيمت على أراضي المواطنين عام 1999.