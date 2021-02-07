روسيا تسجل أدنى معدل إصابات يومية بفيروس (كورونا) منذ أكتوبر الماضي

















رام الله - دنيا الوطنسجلت روسيا اليوم الأحد، أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا) المستجد، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.يأتي ذلك بعدما سجلت وزارة الصحة في البلاد، خلال آخر 24 ساعة الماضية، 16048 إصابة جديدة بالفيروس.