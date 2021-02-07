روسيا تسجل أدنى معدل إصابات يومية بفيروس (كورونا) منذ أكتوبر الماضي
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا اليوم الأحد، أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا) المستجد، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
يأتي ذلك بعدما سجلت وزارة الصحة في البلاد، خلال آخر 24 ساعة الماضية، 16048 إصابة جديدة بالفيروس.
سجلت روسيا اليوم الأحد، أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا) المستجد، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
يأتي ذلك بعدما سجلت وزارة الصحة في البلاد، خلال آخر 24 ساعة الماضية، 16048 إصابة جديدة بالفيروس.
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