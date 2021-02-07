الاحتلال يأخذ قياسات منزل في حارس غرب سلفيت

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرية حارس غرب سلفيت، وأخذت قياسات منزل المواطن رائد صوف.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت منزل المواطن رائد صوف، المكون من ثلاثة طوابق، وأخذت قياساته.



وقال رئيس مجلس قروي حارس، عمر سمارة: إن القرية تتعرض لمضايقات مستمرة، من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين.