14 فصيلًا فلسطينيًا يتوجهون اليوم إلى القاهرة للبدء في حوار وطني

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رام الله - دنيا الوطن

تتوجه وفود الفصائل الفلسطينية، اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لبدء حوار وطني، يوم غدٍ الاثنين، يشارك فيه 14 فصيلًا فلسطينيًا، بدعوة من جمهورية مصر العربية.



ويلتقي الـ 14 فصيلًا لمدة يومين أو 3 أيام في حوار وطني بالعاصمة المصرية، وعلى أجندة حوارهم العديد من القضايا الوطنية، أبرزها قضية الانتخابات التشريعية والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية، فيما ترهن فصائل أخرى مشاركتها بالانتخابات من عدمه، بما ينتج من مخرجات للحوار الوطني في القاهرة.



وأعلن الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، صباح يوم الأحد، عن موعد وصول وفد حركة حماس للقاهرة؛ للمشاركة في حوار الفصائل المُرتقب.



وقال قاسم، في تغريدةٍ له عبر (تويتر): "إنّ وفد حركة حماس، يُغادر، اليوم، إلى القاهرة للمشاركة في الحوار الوطني مع كل الفصائل والقوى الوطنية".



وأكّد على أنّ الأهداف الأساسية لحوار القاهرة، ضمان انتخابات عامة (تشريعي ورئاسة ومجلس وطني) نزيهة، وتوفير المناخات اللازمة لنجاحها، بالإضافة إلى تحييد أي جهة، قد تعطل مسار الانتخابات أو مصادرة خيارات شعبنا الديمقراطية.