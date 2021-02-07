قطاع غزة: وفاتان و144 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة، و144 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.



وأوضحت الصحة، بغزة، أن ذلك جاء بعد إجراء 1872 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 214 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 52543 إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 3888 حالة، وإجمالي المتعافين 48126 حالة، وإجمالي الوفيات 529 حالة وفاة.



وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات، التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 72 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 40.