الاحتلال يصيب مواطنين ويدهس ثالثًا في مواجهات بجنين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وثالث برضوض، بعد أن دهسته قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في مدينة جنين.



وذكرت مصادر محلية، أن مواطنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة الدوار الرئيسي في المدينة، فيما أصيب مواطن ثالث برضوض بعد أن دهسته دورية عسكرية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.