ليبرمان لنتنياهو: عليك الآن الجلوس في بيتك وعدم حكم إسرائيل مجددًا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد زعيم حزب (يسرائيل بيتنيو) أفيغدور ليبرمان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يجب أن يعود إلى بيته، وألا يستمر في الحكم لفترات أخرى.



وقال ليبرمان في حديث لإذاعة (103FM) الإسرائيلية: "علينا أن نقول له شكراً جزيلاً على كل ما فعلته واذهب إلى البيت يكفيك"، مبينًا أن القائمة المشتركة، تدعم الإرهاب، ولا يمكن الوثوق بها.



وأضاف: "القائمة المشتركة هي قائمة تدعم الإرهاب، وخارج العالم، إنهم ببساطة مؤيدون للإرهاب، صوتوا ضد اتفاقية السلام مع دول الخليج، وصوتوا ضد اتفاقية السلام مع مصر، وقاطعوا جنازة شمعون بيريز، جميعهم بلا استثناء ​​قاطعوا الجنازة، بل وذهبوا لزيارة قبر عرفات".



وتابع: "الاستطلاعات أداة مهمة، ولكن لا نأخذها على محمل الجد، ما يمكنني أن أعده هو أننا سنصل إلى عدد مقاعد مكون من رقمين في الانتخابات المقبلة ولدي خبرة كافية لهذا التوقع".