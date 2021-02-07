دولي

تركيا: الحكومة الليبية الجديدة لا تعارض الوجود العسكري لجيشنا

تركيا: الحكومة الليبية الجديدة لا تعارض الوجود العسكري لجيشنا
رام الله - دنيا الوطن
قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن الحكومة الليبية الجديدة، تدعم دور أنقرة في ليبيا، ولا تعارض الوجود العسكري التركي في البلاد.

ووفق وكالة (سبوتنيك) فقد ذكر أقطاي، أن "الاتفاقيات التي كانت قد عقدتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، برئاسة فائز السراج، والوجود العسكري التركي في ليبيا، لن يتأثرا باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة".

وأوضح، أن "تركيا تتواجد في ليبيا بدعوة من الشعب الليبي وحكومة الوفاق، والحكومة المؤقتة الجديدة لا تعارض هذه الاتفاقيات، ولا الوجود التركي في البلاد، بل على العكس تدعم الدور التركي هناك".

وأشار أقطاي إلى أن "اختيار الحكومة الجديدة في ليبيا، جاء بعد التوصل إلى تفاهمات عبر عملية حوار معروفة، وتركيا ترحب باختيار الحكومة الجديدة، وتراه أمراً إيجابياً نظراً لاقتراب الشعب الليبي من الاستقرار، وتعزيز الحوار الداخلي في البلاد".

وأضاف: "تم تأسيس نظام رئاسي يشمل الغرب والشرق والجنوب في البلاد، ونأمل أن ينعكس هذا الأمر إيجابياً على الساحة في البلاد، الشعب الليبي يتبنى رؤيتنا في ليبيا، وهذه الرؤية هي الوحدة السياسية للبلاد، وإدارتها من قبل الليبيين، وحالياً تم اتخاذ خطوة واثقة وقوية بهذا الاتجاه، وبهذا المعنى نحن ندعم العملية".

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