مصر.. القبض على نجل رجل الأعمال صفوان ثابت

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رام الله - دنيا الوطن

قررت نيابة أمن الدولة في مصر، حبس سيف الدين ثابت، نجل رجل الأعمال، صفوان ثابت، 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة المشاركة فى تمويل الإرهاب، ودعم كيانات إرهابية.



وأكدت مصادر قانونية، أن سيف الدين، وهو نائب رئيس شركة "جهينة" للصناعات الغذائية، والتي يترأس والده مجلس إدارتها، تم القبض عليه داخل مسكنه في أحد الكمبوندات بمنطقة أكتوبر.



وووفق موقع (اليوم السابع) فقد أوضحت المصادر، أن جهات التحقيق، أسندت للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل جماعات إرهابية، ومجموعة أخرى من الاتهامات.



وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ألقت السلطات المعنية القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة، صفوان ثابت، بتهمة تمويل الإرهاب، والانتماء لجماعة إرهابية.