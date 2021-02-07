السيسي: ثورة 25 يناير لم تنته حتى الآن

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: إن الثورة التي حدثت في 25 يناير 2011 في مصر، "لم تنته حتى الآن".وأوضح السيسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية (mbc مصر)، أن مشكلة النمو السكاني في البلاد، بدأت منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، مروراً بزمن حكم أنور السادات، وحسني مبارك.وذكر السيسي: "أي مواطن أنجب 3 أو 4 ينتبه إزاي هيعيشهم وهيأكلهم منين..؟ حالة الثورة التي حصلت في 25 يناير 2011 لم تنته حتى الآن، فالشعب يريد كل شيء، والدولة تعمل فوق طاقة الناس وطاقتها الشخصية، والأموال التي تقيم المشروعات، تأتي من داخل الدولة، ونحن قادرون بفضل الله نعمل كتير، وعايز الناس تتفهم أسباب ما نحن فيه".وأضاف الرئيس المصري: "زيادة عدد السكان جعل الدولة غير قادرة على توفير الصحة والتعليم بالصورة المطلوبة"، مشيراً إلى أن "الدولة ستبني 500 ألف وحدة سكنية في المحافظات المختلفة".