غداً.. نتنياهو أمام المحكمة للرد على لائحة الاتهام الموجهة ضده





وحسب صحيفة (معاريف)، اتهم المحامي المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي ماندلبليت، بمنعه من التحدث إلى الشهود في محاكمة نتنياهو.





وقال: "الدفاع عن نتنياهو لا يقبل الإملاءات والتعليقات من النيابة"، وفق ما نقل موقع الشؤون الإسرائيلية (عكا).

رام الله - دنيا الوطنمن المتوقع، أن يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة المركزية في القدس غداً الاثنين، لمناقشة الرد على لائحة الاتهام الموجهة ضده.وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأنه من المتوقع، أن يمثل المتهمون الآخرون في القضية، وهما الزوجان شاؤول وأيريس ألوفيتش ونوني موزيس، أمام المحكمة.في السياق، ادّعى محامي نتنياهو، وجود إشكاليات في الأدلة الموجودة بلوائح الاتهام المرفوعة ضده.