شؤون فلسطينية

(كورونا) عالميًا: نحو مليونين و321 ألف وفاة و106 ملايين و350 ألف إصابة

(كورونا) عالميًا: نحو مليونين و321 ألف وفاة و106 ملايين و350 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ نحو مليونين و231 ألف وفاة، فيما تقترب حصيلة المصابين من 106 ملايين و350 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 78 مليوناً و131 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت، 421 ألفاً و908 إصابات جديدة، أوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 11,003 حالات وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (2,730 وفاة)، والمكسيك (1,368 وفاة)، والبرازيل (942 وفاة)، وبريطانيا (828 وفاة)، وروسيا (497 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (105,983 إصابة)، والبرازيل (48,707 إصابات)، وفرنسا (20,586 إصابة)، وبريطانيا (18,262 إصابة)، وروسيا (16,627 إصابة).

ولا تزال أميركا، تتصدر دول العالم، قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (473,528 وفاة)، والبرازيل (231,069 وفاة)، والمكسيك (165,786 وفاة)، والهند (155,032 وفاة)، وبريطانيا (112,092 وفاة).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (27,519,636 إصابة)، والهند (10,827,314 إصابة)، والبرازيل (9,497,795 إصابة)، وروسيا (3,951,233 إصابة)، وبريطانيا (3,929,835 إصابة).

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