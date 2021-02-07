الاحتلال يداهم منازل المواطنين في جنين وطورة

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدينة جنين وقرية طورة جنوب غرب المدينة، وداهمت عدة منازل.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين، وداهمت الحي الشرقي، وحي المراح، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وداهمت منزلي المواطنين أحمد رشدي الحثناوي، وحسان جرار وفتشتهما.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية طورة، وداهمت عدة منازل وفتشتها، واستجوب ساكنيها، كما اعتلى جنود الاحتلال أسطح المنازل، عرف من أصحابها: جميل كامل زيد، وزكريا ياسين زيد، ويوسف محمد زيد.