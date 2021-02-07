شؤون فلسطينية

الاحتلال يطلق النار على الصيادين في بحر غزة

الاحتلال يطلق النار على الصيادين في بحر غزة
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن زوارق بحرية الاحتلال، أطلقت النار وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد قرابة ستة أميال بحرية، قبالة بحر مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين، فيما لحقت أضرار بأحد مراكب الصيد.

كما استهدفت زوارق الاحتلال، بالرصاص وقنابل الصوت مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية، وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية شمال غرب مدينة غزة، وفتحت عليها خراطيم المياه، وأجبرتها على العودة إلى شاطئ البحر، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

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