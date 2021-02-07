"المرور" بغزة: إصابة واحدة بحادثي سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة، حالة الطرق لصباح هذا اليوم الأحد.



وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هناك حركة مرورية نشطة، منذ الصباح الباكر، على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



وأضافت: بأنه تم لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل حادثي سير، نتج عنهما إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.