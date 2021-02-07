"المرور" بغزة: إصابة واحدة بحادثي سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
كشفت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة، حالة الطرق لصباح هذا اليوم الأحد.
وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هناك حركة مرورية نشطة، منذ الصباح الباكر، على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.
وأضافت: بأنه تم لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل حادثي سير، نتج عنهما إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.
كشفت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة، حالة الطرق لصباح هذا اليوم الأحد.
وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هناك حركة مرورية نشطة، منذ الصباح الباكر، على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.
وأضافت: بأنه تم لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل حادثي سير، نتج عنهما إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.
التعليقات