إسرائيل: البدء برفع قيود الإغلاق الصحي تدريجياً





وستلتئم الحكومة الساعة الخامسة عصراً؛ لمناقشة الخطة لإعادة فتح جهاز التعليم، فيما قال وزير الصحة، يولي ادلشتيان: إنه لن يُسمح بالسفر إلى خارج إسرائيل في القريب العاجل.



وفي غضون ذلك، حذرت هيئة الاستخبارات في جيش الاحتلال، من مغبة رفع القيود الوقائية، واستمرار تفشي السلالة البريطانية في إسرائيل.





وأشار تقرير لها، إلى أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع المنحنى الوبائي بشكل وخيم، وتشديد العبء الملقى على عاتق الطواقم الطبية.





ودعت هيئة الاستخبارات، الجمهور وبما في ذلك المطعمون والمتعافون من المرض أيضاً الى الاسمرار في مراعاة التعليمات الصحية.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه تم إلغاء حظر الخروج من المنزل إلى مسافة أكثر من ألف متر، وأعيد فتح أماكن العمل التي لا تستقبل الجمهور، والمحلات التجارية بشرط استقبالها الزبائن كلاً على حدة، وكذلك خدمات الإرساليات، والمحميات الطبيعية والحدائق الوطنية، وغرف الضيافة، بشرط أن يكونوا النزلاء من نفس العائلة.وصادق أعضاء الحكومة، الليلة الماضية عبر الهاتف على تمديد القيود المفروضة على جهاز التعليم، حتى صبيحة بعد غد الثلاثاء.