دولي

بعد طول انتظار.. التوصل لمعرفة سبب تفشي فيروس (كورونا) في الصين

بعد طول انتظار.. التوصل لمعرفة سبب تفشي فيروس (كورونا) في الصين
علماء يؤكدون بأن الخفافيش سبب فيروس كورونا
رام الله - دنيا الوطن
توصل فريق من علماء المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة، إلى معرفة سبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد في الصين والذي كان وراءه الخفافيش.

فبحسب نتائج بحث الفريق العلمي، فإن آليات التغيير البيئي جنوب الصين، والمناطق المحيطة، أدت إلى زيادة حادة في تنوع أنواع الخفافيش، والتي وصفت بأنها سبب تفشي الوباء، وفق ما نقل موقع (العربية).

ووجد العلماء، أن تغير المناخ العالمي، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، غيّر تكوين الغطاء النباتي، والموائل الطبيعية للحيوانات في العديد من مناطق العالم.

وكشفت دراسة بيئية واسعة النطاق في جنوب الصين والمناطق المحيطة بها في ميانمار ولاوس، عن تغيرات كبيرة في نوع الغطاء النباتي في هذه المناطق خلال القرن الماضي، مما خلق بيئة مواتية للخفافيش للعيش هناك، بحسب ما نشرت مجلة (sciencedirect).

وكما هو معروف، فإن عدد الفيروسات الجديدة، التي تنشأ في عشائر الخفافيش، تعتمد بشكل مباشر على عدد الأنواع المحلية لهذه الحيوانات.

ويقدر العلماء، أن 40 نوعاً جديداً من الخفافيش ظهرت في ووهان وحدها منذ بداية القرن 20، ومن المحتمل أن تجلب معها نحو 100 نوع من فيروسات (كورونا)، بسبب الاحتباس الحراري وما يرتبط به من نمو سريع للغابات المطيرة، أصبحت المنطقة، وفقاً للباحثين، "نقطة ساخنة عالمية" لظهور مسببات الأمراض الحيوانية الجديدة المنشأ.

وفي السياق أيضاً، أوضح المؤلف الأول للدراسة، الدكتور روبرت باير، من قسم علم الحيوان، في بيان صحفي في جامعة كامبردج، أن تغير المناخ خلال القرن الماضي، جعل الظروف في مقاطعة ووهان جنوبي الصين، مناسبة لمزيد من أنواع الخفافيش.

كما لفت شارحاً أنه ونظراً لأن المناخ غير صالح، انتقلت العديد من الأنواع إلى أماكن أخرى، تحمل فيروساتها معها، وقد أدت التفاعلات بين الحيوانات والفيروسات في الأنظمة المحلية الجديدة إلى ظهور عدد كبير من الفيروسات الضارة الجديدة.

واستناداً إلى بيانات تتعلق بدرجة الحرارة، وهطول الأمطار، والغطاء السحابي على مدار المئة عام الماضية، قام المؤلفون بتجميع خريطة الغطاء النباتي في العالم، كما كانت قبل قرن من الزمان، ثم استخدموا معلومات عن متطلبات الغطاء النباتي لأنواع مختلفة من الخفافيش؛ لتحديد التوزيع العالمي لكل نوع في أوائل القرن العشرين، وسمحت مقارنة هذه الصورة بالتوزيع الحالي للعلماء، بمعرفة كيف تغير تنوع أنواع الخفافيش حول العالم خلال القرن الماضي.

ووفقاً للعلماء، يوجد حالياً نحو 3000 نوع من الفيروسات التاجية، كل نوع من هذه الحيوانات، يحمل في المتوسط ​​2.7 فيروس (كورونا)، لا تنتقل معظم فيروسات (كورونا) التي تنقلها الخفافيش إلى البشر، إلا أن الزيادة في عدد أنواع الخفافيش في منطقة معينة تزيد من احتمالية ظهور مسببات الأمراض الخطيرة على البشر هناك.

إلى ذلك، وجدت الدراسة، أنه على مدار القرن الماضي، أدى تغير المناخ أيضاً إلى زيادة أنواع الخفافيش في مناطق وسط أفريقيا وأجزاء من أميركا الوسطى والجنوبية.

يشار إلى أن منشأ فيروس (كورونا) المستجد، وعلاقته بالخفافيش ما زال لغزاً يحيّر العلماء، على الرغم من مضي أشهر طوال على ظهوره.

أخبار ذات صلة

غداً.. نتنياهو أمام المحكمة للرد على لائحة الاتهام الموجهة ضده

غداً.. نتنياهو أمام المحكمة للرد على لائحة الاتهام الموجهة ضده

قرار المحكمة الجنائية الدولية على طاولة بحث (كابينت) اليوم

قرار المحكمة الجنائية الدولية على طاولة بحث (كابينت) اليوم

إسرائيل: البدء برفع قيود الإغلاق الصحي تدريجياً

إسرائيل: البدء برفع قيود الإغلاق الصحي تدريجياً

إسرائيل: تسجيل 6271 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إسرائيل: تسجيل 6271 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

بمقبرة اليرموك في سوريا.. قوات روسية تستأنف البحث عن رفات جنود إسرائيليين

بمقبرة اليرموك في سوريا.. قوات روسية تستأنف البحث عن رفات جنود إسرائيليين

لأول مرة منذ عقد.. طائرة ركاب إسرائيلية تحط في تركيا

لأول مرة منذ عقد.. طائرة ركاب إسرائيلية تحط في تركيا

روحاني يعلن موعد بدء التطعيم ضد فيروس (كورونا) في إيران

روحاني يعلن موعد بدء التطعيم ضد فيروس (كورونا) في إيران

إسرائيل: تحذيرات من فرض إغلاق للمرة الرابعة بسبب (كورونا)

إسرائيل: تحذيرات من فرض إغلاق للمرة الرابعة بسبب (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

الاحتلال يداهم منازل المواطنين في جنين وطورة

الاحتلال يداهم منازل المواطنين في جنين وطورة

الاحتلال يطلق النار على الصيادين في بحر غزة

الاحتلال يطلق النار على الصيادين في بحر غزة

عياش: انتزاع قرار الجنائية الدولية لم يكن ليتخذ لولا حكمة الرئيس ودور الدبلوماسية الفلسطينية

عياش: انتزاع قرار الجنائية الدولية لم يكن ليتخذ لولا حكمة الرئيس ودور الدبلوماسية الفلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة واحدة بحادثي سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابة واحدة بحادثي سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع

طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع

نقابة المحامين الفلسطينيين تثمن القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية

نقابة المحامين الفلسطينيين تثمن القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية

&#34;الجنائية الدولية&#34;: إسرائيل غير ملزمة بالتعاون مع المحكمة

"الجنائية الدولية": إسرائيل غير ملزمة بالتعاون مع المحكمة

منوعات

عمرو دياب يتصدر ترند على السوشيال ميديا بسبب هذه الصورة

عمرو دياب يتصدر ترند على السوشيال ميديا بسبب هذه الصورة

نادين الراسي لضرتها &#34;عمري ما شفت متلك&#34;.. فما القصة ؟

نادين الراسي لضرتها "عمري ما شفت متلك".. فما القصة ؟

طبيب حورية فرغلي يلغي عمليتها بعد إكتشاف هذا الشيء بها

طبيب حورية فرغلي يلغي عمليتها بعد إكتشاف هذا الشيء بها

شاهد: نبيلة عبيد تثير الجدل بعدم معرفتها حسين الجسمي

شاهد: نبيلة عبيد تثير الجدل بعدم معرفتها حسين الجسمي

شاهد: منى السابر في نوبة بكاء وتكشف عن السبب

شاهد: منى السابر في نوبة بكاء وتكشف عن السبب

فهرية إيفجان تعود للشاشة من جديد.. وهذا أجرها اليومي

فهرية إيفجان تعود للشاشة من جديد.. وهذا أجرها اليومي

شاهد: بسبب غيرتها.. الدكتورة خلود تحرج زوجها بهذه الطريقة

شاهد: بسبب غيرتها.. الدكتورة خلود تحرج زوجها بهذه الطريقة

شاهد: روان بن حسين بإطلالة جريئة بحوض الاستحمام

شاهد: روان بن حسين بإطلالة جريئة بحوض الاستحمام

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بسبب هذا الفيديو

إلهام شاهين بعد وفاة عزت العلايلي: &#34;الدور بقى عليا&#34;

إلهام شاهين بعد وفاة عزت العلايلي: "الدور بقى عليا"

عربي

السيسي: ثورة 25 يناير لم تنته حتى الآن

السيسي: ثورة 25 يناير لم تنته حتى الآن

السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

السعودية: النائب العام يوّجه بمراعاة الاختلافات الثقافية للسياح

السعودية: النائب العام يوّجه بمراعاة الاختلافات الثقافية للسياح