السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

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رام الله - دنيا الوطن

قال التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد: إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة اليوم، أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية، باتجاه جنوب السعودية.



وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن "الطائرة المسيرة أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".