القدس: 3 وفيات و252 إصابة بفيروس (كورونا) خلال يومين

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد الدكتور علي الجبريني، أن مدينة القدس، شهدت خلال يومين تسجيل 3 حالات وفاة، واحدة في البلدة القديمة، وحالتين في حي صورباهر، ليرتفع عدد الوفيات إلى 205 حالات منذ بداية الجائحة.



وقال الطبيب المقدسي: إن الإصابات، واصلت ارتفاعها، حيث تم تسجيل 252 إصابة خلال يومين، بواقع 156 إصابة يوم أمس، و96 إصابة اليوم السبت، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المدينة إلى 1032، وذلك بعد تسجيل 72 حالة شفاء خلال اليومين الماضيين.



واشار الجبريني إلى أن الحالة الوبائية، الخاصة بالمرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات، ما زالت مرتفعة بوجود 70 مريضاً.



تجدر الإشارة إلى أن الإقبال على اللقاح في القدس لا يزال ضعيفاً، حيث بلغ عدد المقدسيين، الذين حصلوا على تطعيم (كورونا) الجرعة الأولى ما يقارب 26 ألف مقدسي، بينما حصل ما يقارب 11 ألفاً على الجرعة الثانية، مما يعني أن النسبة ضئيلة مقارنة بعدد السكان في المدينة.