طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاثنين 2021/02/08: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5- 6 درجات مئوية، ويصبح الجو دافئاً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الثلاثاء 2021/02/09: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية؛ ليصبح الجو دافئاً فوق المرتفعات الجبلية إلى حار نسبياً في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الأربعاء 2021/02/10: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو دافئاً فوق المرتفعات الجبلية إلى حار نسبياً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو معتدلاً فوق المرتفعات الجبلية، دافئاً نسبياً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.