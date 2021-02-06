إسرائيل: تسجيل 6271 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت إسرائيل اليوم السبت، 6271 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، لترتفع الحالات النشطة إلى أكثر من 71 ألف شخص.



وتبلع نسبة النتائج الإيجابية، 7.8%، وفقا لمعطيات صادرة عن وزارة الصحة، وفق ما قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وتوصف حالة 1224، مريضاً بأنها خطيرة، بينهم 332، يخضعون لأجهزة تنفس اصطناعي.





وتلقى التطعيم ضد الفيروس، بالجرعة الأولى، أكثر من ثلاثة ملايين، و400 ألف إسرائيلي، وما يزيد على مليونين بالجرعة الثانية.





رام الله - دنيا الوطن