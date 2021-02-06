بمقبرة اليرموك في سوريا.. قوات روسية تستأنف البحث عن رفات جنود إسرائيليين





وأضافت بأنها أخرجت عدداً من الرفات، وأخذت منها عينات للحمض النووي قبل إعادتها الى المقبرة، فيما فرضت القوات الروسية طوقا في محيطها، ومنعت دخولها تحت أي ظرف كان، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وتابعت: بأن هذه العملية ليست الأولى، إذ سبق للجيش الروسي أن قام بنبش مقبرة سورية، وسلم جثت جنود إسرائيليين إلى إسرائيل، قتلوا خلال مواجهات سابقة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، رغم معارضة نظام الرئيس بشار الأسد.



وذكر موقع (صوت العاصمة) السوري نقلاً عن مصادر قولها: إن "القوات الروسية أطلقت قبل يومين عمليات نبش وتنقيب جديدة في مقبرة مخيم اليرموك".





وأشار إلى أن "الروس يستخدمون عربة طبية لجمع عينات من الجثث بهدف تحليل الحمض النووي "السلسلة الوراثية DNA" في المقبرة ومحيطها، ومناطق أخرى داخل مخيم اليرموك، ضمن عمليات البحث.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام سورية معارضة، بأن قوات روسية استأنفت مؤخراً عملية البحث في مقبرة مخيم اليرموك قرب دمشق، عن رفات جنود إسرائيليين.