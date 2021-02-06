"الجنائية الدولية": إسرائيل غير ملزمة بالتعاون مع المحكمة
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، اليوم السبت: إن إسرائيل غير ملزمة بالتعاون مع المحكمة، لأنها لم تنضم إلى نظام روما.
قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، اليوم السبت: إن إسرائيل غير ملزمة بالتعاون مع المحكمة، لأنها لم تنضم إلى نظام روما.
جاء ذلك في تصريحات لقناة (الجزيرة).
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولي، قراراً، أمس الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا، بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين، تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين، هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ورحب وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، واعتبر أن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه الإسرائيلية للمحكمة.
وشدد المالكي في بيان صادر عن الوزارة، مساء اليوم الجمعة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن هذا القرار، سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ.
وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على القرار، وقال: "عندما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهمية، فهذا معادٍ للسامية تماماً، وفق زعمه.
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