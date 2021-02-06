شؤون فلسطينية

"الجنائية الدولية": إسرائيل غير ملزمة بالتعاون مع المحكمة

"الجنائية الدولية": إسرائيل غير ملزمة بالتعاون مع المحكمة
المحكمة الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، اليوم السبت: إن إسرائيل غير ملزمة بالتعاون مع المحكمة، لأنها لم تنضم إلى نظام روما.

جاء ذلك في تصريحات لقناة (الجزيرة).

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولي، قراراً، أمس الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا، بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين، تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين، هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، واعتبر أن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه الإسرائيلية للمحكمة.

وشدد المالكي في بيان صادر عن الوزارة، مساء اليوم الجمعة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن هذا القرار، سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على القرار، وقال: "عندما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهمية، فهذا معادٍ للسامية تماماً، وفق زعمه.

أخبار ذات صلة

قيادي بـ (حماس): الأجهزة الأمنية تستدعي كوادرنا بالضفة وتحذرهم من المشاركة بالانتخابات

قيادي بـ (حماس): الأجهزة الأمنية تستدعي كوادرنا بالضفة وتحذرهم من المشاركة بالانتخابات

الخليل: مستوطنون يعتدون على شاب ويشتمون ويطاردون صحفياً في تل الرميدة

الخليل: مستوطنون يعتدون على شاب ويشتمون ويطاردون صحفياً في تل الرميدة

الرئيس عباس يهنئ الكيلة بحصولها على جائزة &#34;امرأة العَقد بالحياة العامة والريادة والإنسانية&#34;

الرئيس عباس يهنئ الكيلة بحصولها على جائزة "امرأة العَقد بالحياة العامة والريادة والإنسانية"

قطاع غزة يُواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

قطاع غزة يُواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

لجان المقاومة تُعلق على &#34;إقصائها&#34; من الحوار الوطني بالقاهرة

لجان المقاومة تُعلق على "إقصائها" من الحوار الوطني بالقاهرة

الاحتلال يُصدر أكثر من (100) قرار اعتقال إداري منذ بداية العام

الاحتلال يُصدر أكثر من (100) قرار اعتقال إداري منذ بداية العام

&#34;الخارجية&#34;: وفاتان و283 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

"الخارجية": وفاتان و283 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

إعلام إسرائيلي: اكتمال بناء 99% من الجدار المضاد للأنفاق على حدود غزة

إعلام إسرائيلي: اكتمال بناء 99% من الجدار المضاد للأنفاق على حدود غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الخليل: مستوطنون يعتدون على شاب ويشتمون ويطاردون صحفياً في تل الرميدة

الخليل: مستوطنون يعتدون على شاب ويشتمون ويطاردون صحفياً في تل الرميدة

الرئيس عباس يهنئ الكيلة بحصولها على جائزة &#34;امرأة العَقد بالحياة العامة والريادة والإنسانية&#34;

الرئيس عباس يهنئ الكيلة بحصولها على جائزة "امرأة العَقد بالحياة العامة والريادة والإنسانية"

الاحتلال يُصدر أكثر من (100) قرار اعتقال إداري منذ بداية العام

الاحتلال يُصدر أكثر من (100) قرار اعتقال إداري منذ بداية العام

&#34;الخارجية&#34;: وفاتان و283 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

"الخارجية": وفاتان و283 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

إعلام إسرائيلي: اكتمال بناء 99% من الجدار المضاد للأنفاق على حدود غزة

إعلام إسرائيلي: اكتمال بناء 99% من الجدار المضاد للأنفاق على حدود غزة

مظاهرات في سلوان رفضًا للاستيطان وهدم المنازل

مظاهرات في سلوان رفضًا للاستيطان وهدم المنازل

&#34;الاتصالات&#34; تُطلق برنامجاً تدريبياً لتعليم البرمجة ضمن سلسلة مشروع مليون طفل فلسطيني مبرمج

"الاتصالات" تُطلق برنامجاً تدريبياً لتعليم البرمجة ضمن سلسلة مشروع مليون طفل فلسطيني مبرمج

نابلس: مواطنون يتصدون لهجوم مستوطنين في عصيرة القبلية

نابلس: مواطنون يتصدون لهجوم مستوطنين في عصيرة القبلية

منوعات

طبيب حورية فرغلي يلغي عمليتها بعد إكتشاف هذا الشيء بها

طبيب حورية فرغلي يلغي عمليتها بعد إكتشاف هذا الشيء بها

شاهد: نبيلة عبيد تثير الجدل بعدم معرفتها حسين الجسمي

شاهد: نبيلة عبيد تثير الجدل بعدم معرفتها حسين الجسمي

شاهد: منى السابر في نوبة بكاء وتكشف عن السبب

شاهد: منى السابر في نوبة بكاء وتكشف عن السبب

فهرية إيفجان تعود للشاشة من جديد.. وهذا أجرها اليومي

فهرية إيفجان تعود للشاشة من جديد.. وهذا أجرها اليومي

شاهد: بسبب غيرتها.. الدكتورة خلود تحرج زوجها بهذه الطريقة

شاهد: بسبب غيرتها.. الدكتورة خلود تحرج زوجها بهذه الطريقة

شاهد: روان بن حسين بإطلالة جريئة بحوض الاستحمام

شاهد: روان بن حسين بإطلالة جريئة بحوض الاستحمام

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بسبب هذا الفيديو

إلهام شاهين بعد وفاة عزت العلايلي: &#34;الدور بقى عليا&#34;

إلهام شاهين بعد وفاة عزت العلايلي: "الدور بقى عليا"

ممثل مصري &#34;إذا لم تحل أزمتي سأنتحر&#34; من هو ؟

ممثل مصري "إذا لم تحل أزمتي سأنتحر" من هو ؟

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

عربي

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

السعودية: النائب العام يوّجه بمراعاة الاختلافات الثقافية للسياح

السعودية: النائب العام يوّجه بمراعاة الاختلافات الثقافية للسياح

بعد أربع سنوات.. مصر تفرج عن الصحفي بقناة (الجزيرة) محمود حسين

بعد أربع سنوات.. مصر تفرج عن الصحفي بقناة (الجزيرة) محمود حسين

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)