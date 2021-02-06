"الجنائية الدولية": إسرائيل غير ملزمة بالتعاون مع المحكمة

جاء ذلك في تصريحات لقناة (الجزيرة).

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولي، قراراً، أمس الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.



