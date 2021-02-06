شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): الأجهزة الأمنية تستدعي كوادرنا بالضفة وتحذرهم من المشاركة بالانتخابات

قيادي بـ (حماس): الأجهزة الأمنية تستدعي كوادرنا بالضفة وتحذرهم من المشاركة بالانتخابات
أجهزة أمنية - أرشيف
خاص دنيا الوطن 
قال القيادي في حركة (حماس)، وصفي قبها: إن الأجهزة الأمنية، تستدعي كوادر الحركة في الضفة، وتحذرهم من المشاركة في الانتخابات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": بأن هناك مجموعة من الشبان، تم استدعاؤهم وتحذيرهم، أحدهم من الأسرى المحررين في قلقيلية، ومصاب بمرض السرطان.

وشدد قبها على أن "إجراءات السلطة في أرض الواقع لا تبشر بخير"، وفق تعبيره، مشيراً إلى أن الملاحقات لا تزال قائمة، وهي مستمرة.

وقال القيادي في حماس: إن "من المفترض، أن تتوقف الملاحقات مع إصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات، وأن تتوقف الاستدعاءات، وتتوقف عملية تكميم الأفواه".

وأكد قبها، بأن "موظفاً استلم عمله الحكومي مؤخراً، وبعد أن استلم كتاب التعيين، أمّ صلاة الفجر في المسجد، فتمت إقالته"، وفق ما قال قبها. 

وأضاف: بأنه لا يوجد هناك ما يبشر بوجود تهيئة أجواء إيجابية قبل ساعات من انطلاق حوار القاهرة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والتي نريدها بعيداً عن الأجهزة الأمنية وملاحقاتها، وعن التنسيق الأمني والاستدعاءات والتخويف الذي يجري الآن.

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس، أصدر مرسوماً رئاسياً الشهر الماضي، يقضي بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 من أيار/مايو المقبل، والرئاسية بعد هذا التاريخ بشهرين.

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