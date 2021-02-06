الخليل: مستوطنون يعتدون على شاب ويشتمون ويطاردون صحفياً في تل الرميدة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم السبت، بالضرب على شاب في حي تل الرميدة وسط الخليل، وشتموا وطاردوا صحفياً أثناء توثيقه انتهاكاتهم المتواصلة في البلدة القديمة.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عدداً من مستوطنين (رمات يشاي) المقامة عنوة على أراضي المواطنين وسط الخليل، اعتدوا بالضرب على الشاب هيثم تيسير أبو عيشة (20 عاماً) في حي تل الرميدة، أثناء تواجده بجوار منزله، ما تسبب بإصابته برضوض وكدمات.



وأضاف: بأن الشاب، حاول التصدي للمستوطنين، الذين طاردوا وشتموا بألفاظ نابية، الصحفي مصعب شاور في الخليل بحماية جنود وشرطة الاحتلال المدججين بالسلاح، أثناء توثيقه انتهاكاتهم في البلدة القديمة.