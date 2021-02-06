شؤون فلسطينية

الخليل: مستوطنون يعتدون على شاب ويشتمون ويطاردون صحفياً في تل الرميدة

الخليل: مستوطنون يعتدون على شاب ويشتمون ويطاردون صحفياً في تل الرميدة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى مستوطنون، مساء اليوم السبت، بالضرب على شاب في حي تل الرميدة وسط الخليل، وشتموا وطاردوا صحفياً أثناء توثيقه انتهاكاتهم المتواصلة في البلدة القديمة.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عدداً من مستوطنين (رمات يشاي) المقامة عنوة على أراضي المواطنين وسط الخليل، اعتدوا بالضرب على الشاب هيثم تيسير أبو عيشة (20 عاماً) في حي تل الرميدة، أثناء تواجده بجوار منزله، ما تسبب بإصابته برضوض وكدمات.

وأضاف: بأن الشاب، حاول التصدي للمستوطنين، الذين طاردوا وشتموا بألفاظ نابية، الصحفي مصعب شاور في الخليل بحماية جنود وشرطة الاحتلال المدججين بالسلاح، أثناء توثيقه انتهاكاتهم في البلدة القديمة.

أخبار ذات صلة

&#34;الجنائية الدولية&#34;: إسرائيل غير ملزمة بالتعاون مع المحكمة

"الجنائية الدولية": إسرائيل غير ملزمة بالتعاون مع المحكمة

قيادي بـ (حماس): الأجهزة الأمنية تستدعي كوادرنا بالضفة وتحذرهم من المشاركة بالانتخابات

قيادي بـ (حماس): الأجهزة الأمنية تستدعي كوادرنا بالضفة وتحذرهم من المشاركة بالانتخابات

الرئيس عباس يهنئ الكيلة بحصولها على جائزة &#34;امرأة العَقد بالحياة العامة والريادة والإنسانية&#34;

الرئيس عباس يهنئ الكيلة بحصولها على جائزة "امرأة العَقد بالحياة العامة والريادة والإنسانية"

قطاع غزة يُواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

قطاع غزة يُواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

لجان المقاومة تُعلق على &#34;إقصائها&#34; من الحوار الوطني بالقاهرة

لجان المقاومة تُعلق على "إقصائها" من الحوار الوطني بالقاهرة

الاحتلال يُصدر أكثر من (100) قرار اعتقال إداري منذ بداية العام

الاحتلال يُصدر أكثر من (100) قرار اعتقال إداري منذ بداية العام

&#34;الخارجية&#34;: وفاتان و283 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

"الخارجية": وفاتان و283 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

إعلام إسرائيلي: اكتمال بناء 99% من الجدار المضاد للأنفاق على حدود غزة

إعلام إسرائيلي: اكتمال بناء 99% من الجدار المضاد للأنفاق على حدود غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الخليل: مستوطنون يعتدون على شاب ويشتمون ويطاردون صحفياً في تل الرميدة

الخليل: مستوطنون يعتدون على شاب ويشتمون ويطاردون صحفياً في تل الرميدة

الرئيس عباس يهنئ الكيلة بحصولها على جائزة &#34;امرأة العَقد بالحياة العامة والريادة والإنسانية&#34;

الرئيس عباس يهنئ الكيلة بحصولها على جائزة "امرأة العَقد بالحياة العامة والريادة والإنسانية"

الاحتلال يُصدر أكثر من (100) قرار اعتقال إداري منذ بداية العام

الاحتلال يُصدر أكثر من (100) قرار اعتقال إداري منذ بداية العام

&#34;الخارجية&#34;: وفاتان و283 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

"الخارجية": وفاتان و283 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

إعلام إسرائيلي: اكتمال بناء 99% من الجدار المضاد للأنفاق على حدود غزة

إعلام إسرائيلي: اكتمال بناء 99% من الجدار المضاد للأنفاق على حدود غزة

مظاهرات في سلوان رفضًا للاستيطان وهدم المنازل

مظاهرات في سلوان رفضًا للاستيطان وهدم المنازل

&#34;الاتصالات&#34; تُطلق برنامجاً تدريبياً لتعليم البرمجة ضمن سلسلة مشروع مليون طفل فلسطيني مبرمج

"الاتصالات" تُطلق برنامجاً تدريبياً لتعليم البرمجة ضمن سلسلة مشروع مليون طفل فلسطيني مبرمج

نابلس: مواطنون يتصدون لهجوم مستوطنين في عصيرة القبلية

نابلس: مواطنون يتصدون لهجوم مستوطنين في عصيرة القبلية

منوعات

طبيب حورية فرغلي يلغي عمليتها بعد إكتشاف هذا الشيء بها

طبيب حورية فرغلي يلغي عمليتها بعد إكتشاف هذا الشيء بها

شاهد: نبيلة عبيد تثير الجدل بعدم معرفتها حسين الجسمي

شاهد: نبيلة عبيد تثير الجدل بعدم معرفتها حسين الجسمي

شاهد: منى السابر في نوبة بكاء وتكشف عن السبب

شاهد: منى السابر في نوبة بكاء وتكشف عن السبب

فهرية إيفجان تعود للشاشة من جديد.. وهذا أجرها اليومي

فهرية إيفجان تعود للشاشة من جديد.. وهذا أجرها اليومي

شاهد: بسبب غيرتها.. الدكتورة خلود تحرج زوجها بهذه الطريقة

شاهد: بسبب غيرتها.. الدكتورة خلود تحرج زوجها بهذه الطريقة

شاهد: روان بن حسين بإطلالة جريئة بحوض الاستحمام

شاهد: روان بن حسين بإطلالة جريئة بحوض الاستحمام

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بسبب هذا الفيديو

شاهد: لجين عمران تثير الجدل بسبب هذا الفيديو

إلهام شاهين بعد وفاة عزت العلايلي: &#34;الدور بقى عليا&#34;

إلهام شاهين بعد وفاة عزت العلايلي: "الدور بقى عليا"

ممثل مصري &#34;إذا لم تحل أزمتي سأنتحر&#34; من هو ؟

ممثل مصري "إذا لم تحل أزمتي سأنتحر" من هو ؟

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

عربي

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

السعودية: النائب العام يوّجه بمراعاة الاختلافات الثقافية للسياح

السعودية: النائب العام يوّجه بمراعاة الاختلافات الثقافية للسياح

بعد أربع سنوات.. مصر تفرج عن الصحفي بقناة (الجزيرة) محمود حسين

بعد أربع سنوات.. مصر تفرج عن الصحفي بقناة (الجزيرة) محمود حسين

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)