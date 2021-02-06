لأول مرة منذ عقد.. طائرة ركاب إسرائيلية تحط في تركيا

وأضافت: بأن "هذه هي المرة الأولى منذ عقد، التي يُسمح فيها لطائرة ركاب إسرائيلية بالهبوط في تركيا، بسبب القيود التي فرضها مسؤولون أمنيون، وبسبب تدهور العلاقات بين البلدين".

يشار إلى أن (يديعوت أحرونوت)، ذكرت في 18 من كانون الثاني/ يناير الماضي، بأن إسرائيل اشترطت على تركيا، إغلاق مكتب حركة (حماس) في إسطنبول من أجل إعادة العلاقات كاملة بين تل أبيب وأنقرة.



